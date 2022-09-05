Полузащитник "Спартака" Литвинов пропустит три недели из-за травмы голеностопа

Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов пропустит ближайшие три недели из-за травмы связок голеностопа, полученной во время матча с "Зенитом". Об этом журналистам рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.