Полузащитник "Спартака" Литвинов пропустит три недели из-за травмы голеностопа
Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов пропустит ближайшие три недели из-за травмы связок голеностопа, полученной во время матча с "Зенитом". Об этом журналистам рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
"У россиянина повреждение связок голеностопа, восстановление займёт около трёх недель", — заявил Зеленов.
Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" на своём поле проиграл "Зениту" в матче 8-го тура РПЛ со счётом 1:2. На гол Александра Соболева петербуржцы ответили точными ударами Деяна Ловрена и Андрея Мостового.
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ФК "Спартак-Москва"