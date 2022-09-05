НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 10:44

Полузащитник "Спартака" Литвинов пропустит три недели из-за травмы голеностопа

Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов пропустит ближайшие три недели из-за травмы связок голеностопа, полученной во время матча с "Зенитом". Об этом журналистам рассказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

"У россиянина повреждение связок голеностопа, восстановление займёт около трёх недель", — заявил Зеленов.

Полузащитник "Спартака" Зиньковский рассказал, когда вернётся на поле после травмы

Полузащитник "Спартака" Зиньковский рассказал, когда вернётся на поле после травмы

Ранее Лайф сообщал, что "Спартак" на своём поле проиграл "Зениту" в матче 8-го тура РПЛ со счётом 1:2. На гол Александра Соболева петербуржцы ответили точными ударами Деяна Ловрена и Андрея Мостового.

Обложка ©

ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров