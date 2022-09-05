Глава ОКР Поздняков — о разводе дочери: Не разделила участь "любителей малинового фраппе"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в беседе с "Матч ТВ" подтвердил информацию о том, что его дочь — двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова — разводится с мужем Константином Лохановым.

Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь "испуганных любителей малинового фраппе и жёлтых самокатов". Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку", — заявил Поздняков.