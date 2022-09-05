НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 10:53

Глава ОКР Поздняков — о разводе дочери: Не разделила участь "любителей малинового фраппе"

Глава ОКР Поздняков подтвердил информацию о разводе дочери с фехтовальщиком Лохановым

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в беседе с "Матч ТВ" подтвердил информацию о том, что его дочь — двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова — разводится с мужем Константином Лохановым.

Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь "испуганных любителей малинового фраппе и жёлтых самокатов". Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку", — заявил Поздняков.

Олимпийская чемпионка Позднякова разводится с мужем, который сбежал в США

Олимпийская чемпионка Позднякова разводится с мужем, который сбежал в США

Ранее Лайф сообщал, что двукратная чемпионка Игр в Токио София Позднякова решила развестись с мужем Константином Лохановым, который уехал в США и не собирается возвращаться в Россию.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Шамиль Гаджиев
  • Новости
  • фехтование
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров