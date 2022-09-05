Олимпийская чемпионка Позднякова разводится с мужем, который сбежал в США

Двукратная олимпийская чемпионка, российская саблистка Софья Позднякова разводится со своим мужем, четырёхкратным чемпионом мира среди юниоров Константином Лохановым, который ранее уехал из России. Об этом пишет " Матч ТВ ".

Совсем недавно тот уехал в США, не поставив об этом в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР). Там он пытается начать работу тренером. Уехать из России он предлагал и своей супруге, однако та отказалась ехать в Штаты.