Олимпийская чемпионка Позднякова разводится с мужем, который сбежал в США
Двукратная олимпийская чемпионка, российская саблистка Софья Позднякова разводится со своим мужем, четырёхкратным чемпионом мира среди юниоров Константином Лохановым, который ранее уехал из России. Об этом пишет "Матч ТВ".
Совсем недавно тот уехал в США, не поставив об этом в известность руководство Федерации фехтования России (ФФР). Там он пытается начать работу тренером. Уехать из России он предлагал и своей супруге, однако та отказалась ехать в Штаты.
В итоге спортсменка подала на развод. В ближайшее время он может быть оформлен юридически. Сами спортсмены пока никак данную информацию не комментировали.
ТАСС / Сергей Бобылев