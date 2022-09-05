Путин поручил ввести для провайдеров ориентир скорости интернета в городах от 10 Гбит/сек
Президент России Владимир Путин поручил установить для провайдеров целевой ориентир скорости интернета не менее 10 Гбит/сек. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Так, Правительство РФ должно предоставить предложения о старте программы совершенствования сетей связи и качества услуг по доступу к Интернету на период до 2030 года. Кабмину необходимо предусмотреть установление для операторов показателя передачи данных со скоростью не менее 10 гигабит в секунду при подключении многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ обязало госорганы вести аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определённого правительством перечня.
ТАСС / POOL / Алексей Куденко