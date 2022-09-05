Путин поручил ввести для провайдеров ориентир скорости интернета в городах от 10 Гбит/сек

Так, Правительство РФ должно предоставить предложения о старте программы совершенствования сетей связи и качества услуг по доступу к Интернету на период до 2030 года. Кабмину необходимо предусмотреть установление для операторов показателя передачи данных со скоростью не менее 10 гигабит в секунду при подключении многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек.