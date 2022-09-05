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5 сентября, 10:17

Путин поддержал идею возрождения в России движения юных натуралистов

Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить в стране движение юных натуралистов. Об этом глава государства заявил в ходе всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", проходящего на Камчатке.

"Я считаю, что это хорошая идея, очень хорошая", — сказал президент.

Путин выразил сожаление, что это движение когда-то "сошло на нет". По его словам, там работало много энтузиастов, ребятам помогали преподаватели соответствующих дисциплин, а в рамках бывшей пионерской организации в этом направлении было сделано очень много хорошего.

Песков рассказал, что Путин не читает книг о себе

Песков рассказал, что Путин не читает книг о себе

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, читает ли Путин телеграм-каналы. Также он заметил, что некоторые публикации из популярного мессенджера попадают в обзоры для президента.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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