Путин поддержал идею возрождения в России движения юных натуралистов
Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить в стране движение юных натуралистов. Об этом глава государства заявил в ходе всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", проходящего на Камчатке.
"Я считаю, что это хорошая идея, очень хорошая", — сказал президент.
Путин выразил сожаление, что это движение когда-то "сошло на нет". По его словам, там работало много энтузиастов, ребятам помогали преподаватели соответствующих дисциплин, а в рамках бывшей пионерской организации в этом направлении было сделано очень много хорошего.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, читает ли Путин телеграм-каналы. Также он заметил, что некоторые публикации из популярного мессенджера попадают в обзоры для президента.