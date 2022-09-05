"Матч ТВ": Новым руководителем "Спартака" станет Александр Матыцин
Первый вице-президент компании "ЛУКойл" Александр Матыцин станет новым руководителем московского "Спартака", сообщает телеканал "Матч ТВ".
Вместе с ним в клуб придёт ещё один человек из нефтяной компании. Свою должность сохранит нынешний генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков. Не изменится и коммерческий блок, а также пресс-служба москвичей. Отметим, что Матыцин работает в "ЛУКойле" более 25 лет.
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Ранее Лайф сообщал, что Леонид Федун уходит из "Спартака", которым владел 18 лет. За это время клуб по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по футболу. Произошло это после того, как владельцем красно-белых стала компания "ЛУКойл", выкупившая 100% акций клуба.
ТАСС / Михаил Метцель