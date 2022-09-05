"Матч ТВ": Новым руководителем "Спартака" станет Александр Матыцин

Вместе с ним в клуб придёт ещё один человек из нефтяной компании. Свою должность сохранит нынешний генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков. Не изменится и коммерческий блок, а также пресс-служба москвичей. Отметим, что Матыцин работает в "ЛУКойле" более 25 лет.