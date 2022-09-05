Путин признал правоту тех, кто пророчит гибель людям из-за игнорирования проблем экологии
Люди, которые пророчат гибель человечеству в результате игнорирования проблем окружающей среды, правы. Такое заявление на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" сделал президент России Владимир Путин.
"Мы очень часто слышим тревожные сигналы о том, что если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само как часть природы просто может прекратить существование. На самом деле, может быть, так оно и есть", — сказал он.
Ранее волонтёры "Чистой Арктики" собрали почти 200 тонн отходов на побережье Баренцева моря. В основном среди мусора были ржавые бочки и другие металлические конструкции. В работах принял участие и губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.