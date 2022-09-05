НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 10:16

Путин признал правоту тех, кто пророчит гибель людям из-за игнорирования проблем экологии

Люди, которые пророчат гибель человечеству в результате игнорирования проблем окружающей среды, правы. Такое заявление на встрече с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" сделал президент России Владимир Путин.

"Мы очень часто слышим тревожные сигналы о том, что если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само как часть природы просто может прекратить существование. На самом деле, может быть, так оно и есть", — сказал он.

В России предложили создать аналоги Greenpeace и WWF из-за их "сомнительной деятельности"

В России предложили создать аналоги Greenpeace и WWF из-за их "сомнительной деятельности"

Ранее волонтёры "Чистой Арктики" собрали почти 200 тонн отходов на побережье Баренцева моря. В основном среди мусора были ржавые бочки и другие металлические конструкции. В работах принял участие и губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров