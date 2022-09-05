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5 сентября, 10:09

Очередная пусковая установка HIMARS уничтожена в Харьковской области

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили ещё одну американскую пусковую установку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харьковской области, а также пять украинских складов вооружения и боеприпасов в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — уточнил представитель военного ведомства.

Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зелёное Поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области.

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Ранее сообщалось, что десант ВСУ на 42 лодках попытался ночью захватить Запорожскую АЭС, но потерпел крах. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по неприятелю, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.


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Flickr / U.S. Indo-Pacific Command

Алексей Берковиц

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