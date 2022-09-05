Очередная пусковая установка HIMARS уничтожена в Харьковской области

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили ещё одну американскую пусковую установку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харьковской области, а также пять украинских складов вооружения и боеприпасов в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.