Очередная пусковая установка HIMARS уничтожена в Харьковской области
Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили ещё одну американскую пусковую установку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харьковской области, а также пять украинских складов вооружения и боеприпасов в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — уточнил представитель военного ведомства.
Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зелёное Поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области.
Ранее сообщалось, что десант ВСУ на 42 лодках попытался ночью захватить Запорожскую АЭС, но потерпел крах. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по неприятелю, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.