ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 10:09

Очередная пусковая установка HIMARS уничтожена в Харьковской области

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили ещё одну американскую пусковую установку реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS в Харьковской области, а также пять украинских складов вооружения и боеприпасов в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", — уточнил представитель военного ведомства.

Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зелёное Поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области.

ВС РФ уничтожили более 220 бойцов ВСУ
ВС РФ уничтожили более 220 бойцов ВСУ

Ранее сообщалось, что десант ВСУ на 42 лодках попытался ночью захватить Запорожскую АЭС, но потерпел крах. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по неприятелю, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.


BannerImage

Flickr / U.S. Indo-Pacific Command

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar