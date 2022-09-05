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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 10:07
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ВС РФ уничтожили более 220 бойцов ВСУ

ВС РФ уничтожили более 220 бойцов ВСУ, пытавшихся закрепиться на южном направлении

Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 220 бойцов ВСУ, попытавшихся закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск", — сказал он.

По словам Конашенкова, за минувшие сутки в ходе боёв на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, а также 9 пикапов с крупнокалиберными пулемётами.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВКС России уничтожили около 50 иностранных наёмников в ДНР. Живая сила была поражена в результате удара высокоточным оружием по двум пунктам дислокации легионеров вблизи населённого пункта Курахово.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Григорий Воронцов
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