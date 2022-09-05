Воздушно-космические силы России, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 220 бойцов ВСУ, попытавшихся закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Вооружённые силы Украины продолжали попытки закрепиться на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск", — сказал он.

По словам Конашенкова, за минувшие сутки в ходе боёв на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, а также 9 пикапов с крупнокалиберными пулемётами.