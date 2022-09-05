Сбитый украинский беспилотник упал в километре от ЗАЭС
МО РФ: Киев пытается спровоцировать техногенную катастрофу на ЗАЭС
Украина продолжает провокации на Запорожской АЭС для создания техногенной катастрофы, несмотря на находящихся на объекте экспертов МАГАТЭ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", — сказал он в ходе брифинга.
По словам Конашенкова, 4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотник, который уничтожили российские средства радиоэлектронной борьбы. Он упал в километре от территории станции.
Ранее член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС. Сейчас на станции осталось лишь два эксперта в статусе наблюдателей.
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