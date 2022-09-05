Сбитый украинский беспилотник упал в километре от ЗАЭС

Украина продолжает провокации на Запорожской АЭС для создания техногенной катастрофы, несмотря на находящихся на объекте экспертов МАГАТЭ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Конашенкова, 4 сентября по территории АЭС украинские войска применили ударный беспилотник, который уничтожили российские средства радиоэлектронной борьбы. Он упал в километре от территории станции.