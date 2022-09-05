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5 сентября, 10:02

Украинские силовики дважды за ночь обстреляли Энергодар

Ночью было зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населённых пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области", — сказал он.

Однако, продолжил генерал-лейтенант, российские военные подавили украинские подразделения ответным огнём. Кроме того, в настоящий момент радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.

ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области

ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Ранее сообщалось, что в Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". По данным администрации города, в результате происшествия пострадавших нет.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Светлана Оперук

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