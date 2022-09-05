ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 10:02

Украинские силовики дважды за ночь обстреляли Энергодар

Ночью было зафиксировано два артиллерийских обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение ночи зафиксировано два артиллерийских обстрела города Энергодара. Всего выпущено шесть артиллерийских снарядов из районов населённых пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области", — сказал он.

Однако, продолжил генерал-лейтенант, российские военные подавили украинские подразделения ответным огнём. Кроме того, в настоящий момент радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.

ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области
ВСУ обстреливают Каменку-Днепровскую в Запорожской области

Ранее сообщалось, что в Энергодаре сбили два беспилотника, которые пытались атаковать штаб "Мы вместе с Россией". По данным администрации города, в результате происшествия пострадавших нет.

BannerImage

Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Генеральный штаб ЗСУ

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar