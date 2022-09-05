Басманный суд Москвы отозвал регистрацию СМИ у "Новой газеты" по иску РКН

Басманный суд Москвы отозвал у "Новой газеты" свидетельство о регистрации печатной версии СМИ по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА "Новости".

Указывается, что соответствующий иск подал Роскомнадзор за то, что в 2006 году "Новая газета" сменила учредителя, но не предоставила ведомству устав редакции в установленные законом о СМИ сроки.