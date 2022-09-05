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5 сентября, 10:00

Басманный суд Москвы отозвал регистрацию СМИ у "Новой газеты" по иску РКН

Басманный суд Москвы отозвал у "Новой газеты" свидетельство о регистрации печатной версии СМИ по требованию Роскомнадзора. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Признать недействительной регистрацию "Новой газеты", — приводит агентство решение судьи Ольги Липкиной.

Указывается, что соответствующий иск подал Роскомнадзор за то, что в 2006 году "Новая газета" сменила учредителя, но не предоставила ведомству устав редакции в установленные законом о СМИ сроки.

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Как писал Лайф, 22 марта этого года РКН вынес предупреждение "Новой газете". Тогда ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал издания в соответствии с законодательством РФ. 28 марта руководство издания объявило о приостановке работы до окончания спецоперации. В апреле уехавшие из России журналисты "Новой газеты" сообщили о создании проекта "Новая газета. Европа", но в конце апреля Роскомнадзор ограничил доступ к этому изданию. В июле РКН направил судебный иск об отзыве регистрации СМИ у "Новой газеты".

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ТАСС / Владимир Гердо

Светлана Оперук

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