Песков оценил идею создания в России Министерства туризма
Песков допустил, что обоснования создания Министерства туризма прозвучат на Госсовете
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать создание в стране Министерства регионального туризма и призвал дождаться профильного заседания президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума.
"Нужны ли какие-то новые ведомства? Пока точно не известно. Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, мы какие-то обоснования услышим. Давайте дождёмся", — сказал Песков журналистам.
Ранее с идеей создания в России Министерства по региональному туризму выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, развитию регионов мешает возникающая финансовая и экономическая разобщённость.
Ранее Лайф сообщал, что в августе Правительство РФ утвердило план развития туризма в стране до 2035 года. В рамках плана мероприятий предстоит решить множество задач, в том числе создание современной инфраструктуры, продвижение качественного туристического продукта и повышение доступности поездок для всех жителей России, указал Михаил Мишустин.