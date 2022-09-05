Песков оценил идею создания в России Министерства туризма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать создание в стране Министерства регионального туризма и призвал дождаться профильного заседания президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума.

"Нужны ли какие-то новые ведомства? Пока точно не известно. Завтра будет заседание президиума Госсовета, может быть, мы какие-то обоснования услышим. Давайте дождёмся", — сказал Песков журналистам.

Ранее с идеей создания в России Министерства по региональному туризму выступил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, развитию регионов мешает возникающая финансовая и экономическая разобщённость.