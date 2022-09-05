Песков: Закрытый режим судебного процесса над Сафроновым обусловлен сутью обвинений
Закрытый режим процесса по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова обусловлен сутью обвинений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Закрытый режим этого процесса обусловлен сутью предъявляемых обвинений, очень серьёзных обвинений. Мы не имеем права комментировать ход следствия, не имеем права комментировать решение суда", — сказал он.
Представитель Кремля отметил, что нужно дождаться судебного вердикта, ведь после его вынесения, согласно закону, предусмотрены различные пути для апеллирования в определённых инстанциях. И Сафронов, добавил он, сможет этим воспользоваться. Кроме того, Песков подчеркнул, что Кремль тщательно следит за новостями об обвиняемом.
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии.
ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда