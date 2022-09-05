Песков: Закрытый режим судебного процесса над Сафроновым обусловлен сутью обвинений

"Закрытый режим этого процесса обусловлен сутью предъявляемых обвинений, очень серьёзных обвинений. Мы не имеем права комментировать ход следствия, не имеем права комментировать решение суда", — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что нужно дождаться судебного вердикта, ведь после его вынесения, согласно закону, предусмотрены различные пути для апеллирования в определённых инстанциях. И Сафронов, добавил он, сможет этим воспользоваться. Кроме того, Песков подчеркнул, что Кремль тщательно следит за новостями об обвиняемом.