Песков заявил, что оценивать работу ЦИК пока преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что оценивать работу Центральной избирательной комиссии на предстоящих выборах пока преждевременно.

"Преждевременно давать такие оценки, поэтому не считаю возможным отвечать на такой вопрос", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

В ЦИК заявили о беспрецедентно низком проценте отказа в регистрации кандидатов на выборах

Напомним, 8 августа в России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. За высокие посты в единый день голосования поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца. Единый день голосования пройдёт уже в это воскресенье, 11 сентября.