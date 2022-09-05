Песков ответил, будет ли болезненным для российской экономики снижение добычи газа
Песков: Приоритетом "Газпрома" является обеспечение российской экономики газом
Обеспечение российской экономики голубым топливом является безусловным приоритетом "Газпрома". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, будет ли болезненным для отечественной экономики снижение добычи энергоносителя.
"Для "Газпрома" обеспечение российской экономики ресурсом всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечиваются потребности российской экономики, российских потребителей", — сообщил представитель Кремля.
Ранее Песков отверг попытки возложить вину за снижение поставок газа в Европу на Россию. Он обратил внимание, что Москва доносит свою позицию до коллег "не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами".
ТАСС / Алексей Никольский