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5 сентября, 09:34

Песков ответил, будет ли болезненным для российской экономики снижение добычи газа

Песков: Приоритетом "Газпрома" является обеспечение российской экономики газом

Обеспечение российской экономики голубым топливом является безусловным приоритетом "Газпрома". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста, будет ли болезненным для отечественной экономики снижение добычи энергоносителя.

"Для "Газпрома" обеспечение российской экономики ресурсом всегда было безусловным приоритетом, и вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечиваются потребности российской экономики, российских потребителей", — сообщил представитель Кремля.

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Ранее Песков отверг попытки возложить вину за снижение поставок газа в Европу на Россию. Он обратил внимание, что Москва доносит свою позицию до коллег "не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами".

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ТАСС / Алексей Никольский

Александр Юнашев

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