Песков отверг попытки возложить вину за снижение поставок газа в Европу на Россию

В Кремле категорически отвергают любые попытки возложить вину за сокращение поставок газа в Европу на Россию. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас", — указал представитель Кремля.