Песков отверг попытки возложить вину за снижение поставок газа в Европу на Россию
В Кремле категорически отвергают любые попытки возложить вину за сокращение поставок газа в Европу на Россию. Об этом в беседе с журналистами в понедельник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас", — указал представитель Кремля.
Он обратил внимание, что Россия доносит свою позицию до коллег "не голословно, а непосредственно оперируя конкретными фактами".
Напомним, что единственная рабочая турбина "Северного потока" была остановлена в ночь на 31 августа для проведения плановых работ. В результате прокачка газа по трубопроводу упала до нуля. Восстановление работы газовой магистрали ожидалось утром 3 сентября. Было подсчитано, что даже из-за трёхдневной плановой приостановки работы газопровода "Северный поток" страны Евросоюза недополучили бы около 100 миллионов кубометров газа. Теперь речь идёт о куда более существенных потерях: в пятницу, 2 сентября, "Северный поток" остановлен на неопределённый срок из-за обнаруженных повреждений турбины.