Песков: Отношения РФ и Британии вряд ли изменятся к лучшему с новым премьером
Отношения России и Великобритании вряд ли изменятся после смены премьер-министра в Соединённом Королевстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля добавил, что надеяться на что-то позитивное после выбора британцев не стоит. Кроме того, нельзя исключать и изменений к худшему, даже несмотря на то что худшее представить себе сложно.
Также Песков предложил подождать и посмотреть, кто станет премьер-министром, отвечая на вопрос, направит ли Владимир Путин поздравительную телеграмму.
Ранее Лайф рассказывал, что имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Желание занять вакантное место выразили 11 политиков, на текущий момент в гонке за кресло премьера остались глава МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв