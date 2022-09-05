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5 сентября, 09:24

Песков: Отношения РФ и Британии вряд ли изменятся к лучшему с новым премьером

Отношения России и Великобритании вряд ли изменятся после смены премьер-министра в Соединённом Королевстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что надеяться на что-то позитивное после выбора британцев не стоит. Кроме того, нельзя исключать и изменений к худшему, даже несмотря на то что худшее представить себе сложно.

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Также Песков предложил подождать и посмотреть, кто станет премьер-министром, отвечая на вопрос, направит ли Владимир Путин поздравительную телеграмму.

Ранее Лайф рассказывал, что имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября. Желание занять вакантное место выразили 11 политиков, на текущий момент в гонке за кресло премьера остались глава МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.

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АГН "Москва" / Сергей Киселёв

Александр Юнашев

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