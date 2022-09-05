Песков: Отношения РФ и Британии вряд ли изменятся к лучшему с новым премьером

Отношения России и Великобритании вряд ли изменятся после смены премьер-министра в Соединённом Королевстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В обозримой перспективе мы не ожидаем каких-либо изменений", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что надеяться на что-то позитивное после выбора британцев не стоит. Кроме того, нельзя исключать и изменений к худшему, даже несмотря на то что худшее представить себе сложно.

Также Песков предложил подождать и посмотреть, кто станет премьер-министром, отвечая на вопрос, направит ли Владимир Путин поздравительную телеграмму.