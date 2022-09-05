В Кремле осудили теракт около Посольства РФ в Кабуле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что Москва категорически осуждает теракт, совершённый в Кабуле у российского посольства.

"Безусловно, речь идёт о террористическом акте, что абсолютно недопустимо в целом. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Он также добавил, что информация о произошедшем будет уточняться.