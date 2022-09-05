В Кремле осудили теракт около Посольства РФ в Кабуле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что Москва категорически осуждает теракт, совершённый в Кабуле у российского посольства.
"Безусловно, речь идёт о террористическом акте, что абсолютно недопустимо в целом. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Он также добавил, что информация о произошедшем будет уточняться.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибло два сотрудника российской дипмиссии.
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