Из-за антироссийских санкций, введённых западными странами, у ЕС нет возможности для резервирования объёмов газа, прокачиваемого по "Северному потоку". Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всё сейчас держится на одной турбине.

"Вы знаете, что проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что система имела разные возможности для резервирования, сейчас из-за западных санкций против РФ они исчезли. А теперь всё держится только на одном агрегате, который нуждается в серьёзном обслуживании.