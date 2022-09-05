Песков заявил об отсутствии возможностей резервирования объёмов газа для ЕС из-за санкций
Из-за антироссийских санкций, введённых западными странами, у ЕС нет возможности для резервирования объёмов газа, прокачиваемого по "Северному потоку". Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, всё сейчас держится на одной турбине.
"Вы знаете, что проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует", — сказал он.
Представитель Кремля также отметил, что система имела разные возможности для резервирования, сейчас из-за западных санкций против РФ они исчезли. А теперь всё держится только на одном агрегате, который нуждается в серьёзном обслуживании.
Напомним, 2 сентября специалисты "Газпрома" обнаружили повреждения в ходе работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате "Северного потока". Компания была вынуждена полностью остановить прокачку по газопроводу на неопределённый срок до устранения неполадок. Новак заявил, что вина за остановку "Северного потока" лежит на ЕС и Западе. Он уточнил, что были полностью нарушены все условия контракта по ремонту и транспортировке оборудования.