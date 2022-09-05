Песков заявил о падающем уровне жизни в Европе

Уровень жизни жителей и компаний в Европе падает, что неизбежно приведёт к возникновению вопросов к руководству стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже, денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает", — сказал Песков, комментируя проходящие в Европе митинги из-за энергетического кризиса.

Подобная очевидная реальность неизбежно приведёт к появлению вопросов у простых граждан к властям. Комментировать это — не дело России, указал представитель Кремля, уточнив, что этим должны заниматься руководители западных государств, принимающие абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения.