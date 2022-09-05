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5 сентября, 09:40

Боррель заявил, что наличие шенгенской визы больше не гарантирует россиянам въезд в Европу

Наличие шенгенской визы является "предварительным" условием для въезда россиян на территорию стран — членов Евросоюза. Такое заявление сделал в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на межпарламентской конференции в Праге.

"Страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль и его могут не пустить", — отметил глава европейской дипломатии.

Он добавил, что с этим принципом согласились все министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

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Как рассказывал Лайф, страны Евросоюза не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".

Обложка ©

flickr.com / Ministro de Asuntos Exteriores / Unión Europea y Cooperación

Алексей Берковиц

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