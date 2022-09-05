Боррель заявил, что наличие шенгенской визы больше не гарантирует россиянам въезд в Европу

Наличие шенгенской визы является "предварительным" условием для въезда россиян на территорию стран — членов Евросоюза. Такое заявление сделал в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на межпарламентской конференции в Праге.

"Страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль и его могут не пустить", — отметил глава европейской дипломатии.

Он добавил, что с этим принципом согласились все министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.