Боррель заявил, что наличие шенгенской визы больше не гарантирует россиянам въезд в Европу
Наличие шенгенской визы является "предварительным" условием для въезда россиян на территорию стран — членов Евросоюза. Такое заявление сделал в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на межпарламентской конференции в Праге.
"Страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль и его могут не пустить", — отметил глава европейской дипломатии.
Он добавил, что с этим принципом согласились все министры иностранных дел ЕС на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
Как рассказывал Лайф, страны Евросоюза не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".