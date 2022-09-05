Песков заявил, что ему неизвестно о развитии ситуации с Кадыровым

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о развитии ситуации с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который сообщил о возможной отставке. Об этом стало известно в ходе общения представителя Кремля с журналистами.

Как рассказывал Лайф, Кадыров ранее заявил, что "засиделся" на посту главы Чечни и заслужил "бессрочный и длинный отпуск". Он напомнил, что руководит республикой уже 15 лет, и в связи с этим вспомнил кавказскую пословицу, что даже уважаемый и долгожданный гость должен уметь вовремя уйти. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что в Кремле видели слова Кадырова о его возможной отставке, но исходят из того, что он продолжает руководить республикой.