Лавров: Москва рассчитывает, что причастных к теракту в Кабуле скоро найдут

Москва рассчитывает, что причастные к теракту у Посольства России в столице Афганистана будут скоро найдены и наказаны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На данный момент, по словам главы МИД, усилена охрана российской дипмиссии в Кабуле. В частности, привлечены дополнительные силы афганских властей, разведки и контрразведки.