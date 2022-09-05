Лавров: Москва рассчитывает, что причастных к теракту в Кабуле скоро найдут
Лавров заявил, что Посольство РФ в Кабуле усилило охрану после теракта
Москва рассчитывает, что причастные к теракту у Посольства России в столице Афганистана будут скоро найдены и наказаны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На данный момент, по словам главы МИД, усилена охрана российской дипмиссии в Кабуле. В частности, привлечены дополнительные силы афганских властей, разведки и контрразведки.
Лавров почтил память убитых сотрудников Посольства РФ в Афганистане минутой молчания. Видео © Telegram / Мария Захарова
"Будем надеяться, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время", — подчеркнул Лавров во время встречи с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Москве.
Также министр почтил память убитых сотрудников дипмиссии минутой молчания.
Напомним, о взрыве в столице Афганистана стало известно сегодня. Всё случилось на улице Дар-уль-Амана. Местные жители сообщали о большом количестве машин скорой помощи, которые отправились на место. Позже в МИД РФ уточнили, что в результате происшествия погибло два сотрудника российской дипмиссии. При этом телеканал Аль-Джазира со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах утверждает, что не менее восьми человек стали жертвами теракта.