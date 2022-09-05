Более 30 боевиков "Кракена" уничтожены под Харьковом

ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" под Харьковом, уничтожив более 30 националистов. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе города Харькова уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники", — уточнил он.