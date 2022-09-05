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5 сентября, 10:02

Более 30 боевиков "Кракена" уничтожены под Харьковом

ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" под Харьковом, уничтожив более 30 националистов. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования "Кракен" в районе города Харькова уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, как десант ВСУ на 42 лодках попытался ночью захватить Запорожскую АЭС, но потерпел крах. Четыре Су-30 и два вертолёта Ка-52 ВКС РФ нанесли удары по неприятелю, уничтожив 20 катеров и лодок, остальные суда развернулись и ушли в направлении украинского берега.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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