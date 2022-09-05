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5 сентября, 10:05

ВС РФ уничтожили пять складов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и ДНР

Российские войска продолжают уничтожать пункты управления ВСУ и склады вооружений украинских войск в ходе специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах", — сказал он в ходе брифинга.

Также были уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зелёное Поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области. А в районе населённого пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, добавил Конашенков.

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Ранее полковник запаса Геннадий Алёхин заявил об изменении тактики российских войск на Украине. Он считает, что боевые действия будут продолжаться в Донбассе, а также на Южном и Харьковском направлениях.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков

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