ВС РФ уничтожили пять складов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и ДНР
Российские войска продолжают уничтожать пункты управления ВСУ и склады вооружений украинских войск в ходе специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах", — сказал он в ходе брифинга.
Также были уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Андреевка, Сады Харьковской области, Доброволье, Зелёное Поле Донецкой Народной Республики и Николаевка Херсонской области. А в районе населённого пункта Тимченки Харьковской области уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS, добавил Конашенков.
Ранее полковник запаса Геннадий Алёхин заявил об изменении тактики российских войск на Украине. Он считает, что боевые действия будут продолжаться в Донбассе, а также на Южном и Харьковском направлениях.
Кадр видео Минобороны РФ