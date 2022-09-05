ВС РФ уничтожили пять складов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и ДНР

Российские войска продолжают уничтожать пункты управления ВСУ и склады вооружений украинских войск в ходе специальной военной операции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Дачное, Великая Даниловка Харьковской области, Славянск, Артёмовск Донецкой Народной Республики, Полтавка Запорожской области, Зеленодольск Днепропетровской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и украинская военная техника в 152 районах", — сказал он в ходе брифинга.