Россиянам рассказали, куда поехать отдыхать в сентябре и сколько это стоит

Температура воды в Чёрном море достигла рекордного значения — в +28 градусов. По прогнозам синоптиков, остывать оно будет медленно, поэтому бархатный сезон на юге России задержится до первой декады октября. Во сколько обойдётся поездка и как сэкономить туристам, сообщает РИАМО со ссылкой на экспертов.

Начиная с 25 августа примерно 100 тысяч россиян купили туры с кешбэком, отметили в Ростуризме. Общая стоимость приобретённых туров и бронирования гостиниц превысила 2,5 миллиарда рублей. При этом на карточки туристам вернулось около 500 миллионов рублей.

"В частности, такие города, как Сочи и Адлер, в первый месяц осени обретают второе дыхание: бархатный сезон заметно сказывается на проценте бронирований, зачастую не уступая в этом плане даже августу", — отметила исполнительный директор национальной системы бронирования Bronevik.com Марина Гончаренко.

В топ популярнейших городов для бархатного сезона эксперты Tvil.ru включили Сочи — со средней стоимостью ночи в 3469 рублей, Анапу — 3188 рублей, Ялту — 4454 рубля, Феодосию — 3063 рубля, Казань — 3756 рублей, Гагру — 3334 рубля, Калининград — 2804 рубля и Кисловодск — 2599 рублей. Кроме того, популярностью пользуются Москва и Санкт-Петербург с ценою за ночь 3663 и 3966 рублей соответственно.

При этом эксперты Bronevik.com советуют обратить внимание на Приморский край, который славится роскошными горами, а также присмотреться к Новосибирской области. Как уточнили в пресс-службе компании, в Приморье едут туристы, предпочитающие активный отдых на природе, а в Новосибирске и области есть множество исторических достопримечательностей.

При этом, чтобы подобрать экономный вид отдыха, Марина Гончаренко рекомендует внимательно отслеживать специальные тарифы, акции и программы.

"Не стремитесь забронировать отель заранее. Это не всегда выгодно и работает в основном с городами, которые зависят от сезона, — например, Сочи, Адлер, Геленджик, Анапа. Обязательно сравнивайте цену на бронирование отеля и тура. Нередко оказывается так, что заказывать полноценный тур намного дешевле", — сказала она.

А представитель Bronevik.com рекомендует внимательно изучать место размещения. По его словам, иногда в самом отеле или гостинице существуют особые предложения, позволяющие сэкономить.