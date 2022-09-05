ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 под Херсоном

Воздушно-космические силы Российской Федерации за минувшие сутки сбили украинский вертолёт Ми-8 в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Кочубеевка Херсонской области ВКС России сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием по пунктам временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Березнеговатое и Мураховка Николаевской области.