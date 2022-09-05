Власти Энергодара: Надеемся, глава МАГАТЭ Гросси не забудет, что удары по ЗАЭС наносят ВСУ
Глава Администрации Энергодара Александр Волга надеется, что в итоговом докладе гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси будет зафиксировано, что Запорожскую АЭС обстреливают Вооружённые силы Украины. Об этом руководитель города сообщил в эфире радио Sputnik.
"На Совете Безопасности ООН они будут делать доклад, в частности господин Гросси, по вопросам, связанным с функционированием Запорожской АЭС. Мы надеемся, что, исходя из предоставленной им информации, они не забудут тот аспект, что именно украинские вооружённые силы и украинское правительство в виде постановщика задач наносят удары непосредственно по Запорожской АЭС", — сказал Волга.
По его словам, не обратить на данный факт внимание в рамках доклада невозможно, так как это касается безопасности АЭС, за что и отвечает МАГАТЭ. Глава Энергодара напомнил, что ВСУ наносили удары по территории у станции во время нахождения там миссии агентства. Волга также заметил, что работа двух наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС до 6 сентября имеет смысл, ведь начало инспекции задержалось.
Он добавил, что работники станции сейчас производят переключение на одном из энергоблоков из-за повреждений на линиях электропередачи. Волга подчеркнул, что ситуация под контролем. По его словам, повышенного радиационного фона на территории Энергодара нет.
Ранее Лайф писал, что Украина продолжает провокации на Запорожской АЭС для создания техногенной катастрофы, несмотря на находящихся на объекте экспертов МАГАТЭ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ТАСС / AP