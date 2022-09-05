Власти Энергодара: Надеемся, глава МАГАТЭ Гросси не забудет, что удары по ЗАЭС наносят ВСУ

Глава Администрации Энергодара Александр Волга надеется, что в итоговом докладе гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси будет зафиксировано, что Запорожскую АЭС обстреливают Вооружённые силы Украины. Об этом руководитель города сообщил в эфире радио Sputnik.

"На Совете Безопасности ООН они будут делать доклад, в частности господин Гросси, по вопросам, связанным с функционированием Запорожской АЭС. Мы надеемся, что, исходя из предоставленной им информации, они не забудут тот аспект, что именно украинские вооружённые силы и украинское правительство в виде постановщика задач наносят удары непосредственно по Запорожской АЭС", — сказал Волга.

По его словам, не обратить на данный факт внимание в рамках доклада невозможно, так как это касается безопасности АЭС, за что и отвечает МАГАТЭ. Глава Энергодара напомнил, что ВСУ наносили удары по территории у станции во время нахождения там миссии агентства. Волга также заметил, что работа двух наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС до 6 сентября имеет смысл, ведь начало инспекции задержалось.

Он добавил, что работники станции сейчас производят переключение на одном из энергоблоков из-за повреждений на линиях электропередачи. Волга подчеркнул, что ситуация под контролем. По его словам, повышенного радиационного фона на территории Энергодара нет.