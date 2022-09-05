Путин объяснил, почему РФ — настоящая Страна восходящего солнца
Путин назвал Россию настоящей Страной восходящего солнца
Россия является настоящей Страной восходящего солнца, ведь часть Чукотки расположена восточнее Японии. Об этом на встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке заявил президент страны Владимир Путин.
"Географически, я думаю, всё-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще, наших соседей-японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, ещё восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка", — заметил глава государства.
По словам Путина, за ней находится 60-километровый пролив и начинается американский континент. Поэтому в этом смысле именно Россия — Страна восходящего солнца.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин на ВЭФ выступит с речью о мировых процессах. Он уточнил, что президент будет говорить и о развитии Дальнего Востока, однако делать это вне более широкого контекста международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона невозможно.