Путин объяснил, почему РФ — настоящая Страна восходящего солнца

Россия является настоящей Страной восходящего солнца, ведь часть Чукотки расположена восточнее Японии. Об этом на встрече с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" на Камчатке заявил президент страны Владимир Путин.

"Географически, я думаю, всё-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще, наших соседей-японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, ещё восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка", — заметил глава государства.

По словам Путина, за ней находится 60-километровый пролив и начинается американский континент. Поэтому в этом смысле именно Россия — Страна восходящего солнца.