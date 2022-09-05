Путин поручил кабмину обеспечить технологическую независимость РФ от иностранного софта
Правительство России разработает меры для обеспечения технологической независимости РФ от иностранного программного обеспечения. Соответствующее поручение кабмину дал глава государства Владимир Путин.
Так, согласно перечню распоряжений, правительству необходимо актуализировать действующие и утвердить новые стратегические направления в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. При этом нужно обратить особое внимание на необходимость стимулирования спроса на российские технологические решения и обеспечение технологической независимости от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения.
В документе также отмечается, что Правительству РФ необходимо разработать и утвердить концепцию технологического развития до 2030 года, предусматривающую, в частности, объём и источники финансирования.
Ранее Путин поручил установить для провайдеров целевой ориентир скорости интернета не менее 10 Гбит/сек при подключении многоквартирных домов в городах с населением более 100 тысяч человек.