Путин поручил кабмину обеспечить технологическую независимость РФ от иностранного софта

Так, согласно перечню распоряжений, правительству необходимо актуализировать действующие и утвердить новые стратегические направления в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы. При этом нужно обратить особое внимание на необходимость стимулирования спроса на российские технологические решения и обеспечение технологической независимости от используемого в настоящее время иностранного программного обеспечения.