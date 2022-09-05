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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 10:30
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Путин: Трагедия в Донбассе является результатом деятельности неонацистского режима

Трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе, является результатом деятельности неонацистского режима, который захватил власть и развернул боевые действия в регионе в 2014 году. Об этом в ходе встречи с участниками Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" заявил президент России Владимир Путин.

Путин — о неонацистском режиме на Украине. Видео © LIFE

"Та трагедия, которая сейчас происходит в Донбассе, — это результат деятельности националистического, неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть, а затем развернул боевые действия в Донбассе", — сказал он.

Дважды этот режим, продолжил Путин, проводил крупные военные операции с использованием тяжёлой артиллерии, авиации, техники. Причём это продолжается до сей поры. А долг нашей страны — оказать помощь мирным жителям Донбасса, что, собственно, и делает Россия, подчеркнул президент.

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Ранее очередная пусковая установка HIMARS была уничтожена в Харьковской области. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские военные в ходе спецоперации также ликвидировали пять украинских складов вооружения и боеприпасов в Харьковской, Херсонской областях и ДНР.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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