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Регион
Опубликовано 5 сентября 2022, 10:33
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Путин: Наш долг — оказать помощь Донбассу, и Россия это делает

Долг России состоит в том, чтобы оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, и Москва это делает. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с участниками всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистема. Заповедный край", который проходит на Камчатке.

Путин заявил, что долг России — оказать помощь Донбассу. Видео © LIFE

"Наш долг — оказать помощь этим людям (проживающим в Донбассе. — Прим. Лайфа), Россия это делает. Все наши попытки мирным способом эту проблему разрешить увенчались неудачей из-за позиции киевского режима", — сказал он.

Глава государства также отметил, что его поражает мужество жителей Донбасса, которые защищают республики на передовой. Он подчеркнул, что речь идёт не о профессиональных военных — два корпуса сформировано из местных граждан. По мнению Путина, они воюют лучше, чем солдаты, и сражаются очень храбро и результативно.

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Александр Юнашев
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