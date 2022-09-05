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5 сентября, 10:49

Пушилин обязал госорганы ДНР вести аккаунты во "ВКонтакте" и на "Одноклассниках"

Глава ДНР Денис Пушилин поддержал решение Правительства России, в соответствии с которым государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязали создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Поддерживаю очень верное решение Правительства РФ. <...> Такие же требования вводим и у нас в республике.

Будем мониторить эту деятельность (ведение аккаунтов в соцсетях. — Прим. Лайфа) и делать выводы со всеми вытекающими последствиями о том, насколько эффективно используется этот канал взаимодействия с людьми", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Вместе с тем он отметил, что у большинства ведомств ДНР уже есть аккаунты в соцсетях. По словам главы республики, крайне важно, чтобы публикуемая там информация была актуальной, а общение с пользователями — оперативным.

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Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ обязало госорганы вести аккаунты во "ВКонтакте" и на "Одноклассниках". Новые требования вступают в силу 1 декабря 2022 года. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определённого правительством перечня.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова

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