Пушилин обязал госорганы ДНР вести аккаунты во "ВКонтакте" и на "Одноклассниках"

Глава ДНР Денис Пушилин поддержал решение Правительства России, в соответствии с которым государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды обязали создать и вести официальные аккаунты в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Поддерживаю очень верное решение Правительства РФ. <...> Такие же требования вводим и у нас в республике.

Будем мониторить эту деятельность (ведение аккаунтов в соцсетях. — Прим. Лайфа) и делать выводы со всеми вытекающими последствиями о том, насколько эффективно используется этот канал взаимодействия с людьми", — написал Пушилин в телеграм-канале.