В Херсоне заявили об аварийном состоянии Антоновского моста
Стремоусов сообщил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии, но не рухнул
Проезд по Антоновскому мосту в Херсоне невозможен из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. По словам заместителя главы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, он находится в аварийном состоянии, но не рухнул.
"Мост и был закрыт, проезд по нему сейчас невозможен. Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия-1".
При этом ВСУ уже начали обстреливать баржи, которые перевозят через Днепр мирных жителей, также удары наносятся по другой гражданской инфраструктуре региона.
Ранее Лайф рассказывал, что ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 под Херсоном. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это произошло в районе населённого пункта Кочубеевка.
Telegram-канал Кирилла Стремоусова