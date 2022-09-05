НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 10:40

В Херсоне заявили об аварийном состоянии Антоновского моста

Стремоусов сообщил, что Антоновский мост находится в аварийном состоянии, но не рухнул

Проезд по Антоновскому мосту в Херсоне невозможен из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. По словам заместителя главы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, он находится в аварийном состоянии, но не рухнул.

"Мост и был закрыт, проезд по нему сейчас невозможен. Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия-1".

При этом ВСУ уже начали обстреливать баржи, которые перевозят через Днепр мирных жителей, также удары наносятся по другой гражданской инфраструктуре региона.

В Херсоне после ремонта сетей возобновили подачу электроэнергии

В Херсоне после ремонта сетей возобновили подачу электроэнергии

Ранее Лайф рассказывал, что ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 под Херсоном. По словам генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это произошло в районе населённого пункта Кочубеевка.

Обложка ©

Telegram-канал Кирилла Стремоусова

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров