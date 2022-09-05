В Херсоне заявили об аварийном состоянии Антоновского моста

Проезд по Антоновскому мосту в Херсоне невозможен из-за постоянных обстрелов со стороны украинских военных. По словам заместителя главы Администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, он находится в аварийном состоянии, но не рухнул.

"Мост и был закрыт, проезд по нему сейчас невозможен. Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", — сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия-1".

При этом ВСУ уже начали обстреливать баржи, которые перевозят через Днепр мирных жителей, также удары наносятся по другой гражданской инфраструктуре региона.