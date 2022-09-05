США предупредили о последствиях в случае признания России "спонсором терроризма"
Посол Антонов предостерёг США от "беспрецедентного" решения о признании России "спонсором терроризма"
Объявление России "государством – спонсором терроризма" со стороны Вашингтона станет беспрецедентным по степени цинизма решением. Об этом заявил в интервью "Российской газете" посол нашей страны в США Анатолий Антонов. По его словам, этот шаг вызовет самый жёсткий ответ.
Антонов отметил, что такая мера со стороны Штатов предусматривает возможность применения серьёзных экономических санкций вплоть до конфискации российских госактивов. В то же время об автоматическом прекращении дипотношений с нашей страной в этом случае в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается.
"Хотел бы отметить, что объявление России "государством – спонсором терроризма" станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое приведёт к самым жёстким ответным действиям с нашей стороны", — сообщил дипломат.
Напомним, что в конце июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен, по некоторым данным, сопротивляется призывам Конгресса, ведь в этом случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой. Кстати, Сейм Латвии по примеру американских товарищей со своей стороны тоже объявил Россию государством, поддерживающим терроризм.