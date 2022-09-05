США предупредили о последствиях в случае признания России "спонсором терроризма"

Объявление России "государством – спонсором терроризма" со стороны Вашингтона станет беспрецедентным по степени цинизма решением. Об этом заявил в интервью "Российской газете" посол нашей страны в США Анатолий Антонов. По его словам, этот шаг вызовет самый жёсткий ответ.

Антонов отметил, что такая мера со стороны Штатов предусматривает возможность применения серьёзных экономических санкций вплоть до конфискации российских госактивов. В то же время об автоматическом прекращении дипотношений с нашей страной в этом случае в нормативно-правовых актах США прямо не упоминается.