Посол РФ призвал США отказаться от шумихи по теме обмена заключёнными

Российская сторона готова обсуждать с США обмен осуждёнными гражданами, но без лишней шумихи. Об этом заявил в интервью "Российской газете" посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Важно, чтобы в ходе переговорного процесса учитывались интересы обеих сторон. При этом работа должна вестись в спокойном, профессиональном ключе и не сопровождаться шумихой в СМИ", — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что для российской стороны важно обсуждать данную проблему "в рамках того канала, который был согласован президентами России и США".