Посол РФ призвал США отказаться от шумихи по теме обмена заключёнными
Посол РФ Антонов заявил о готовности обсуждать обмен заключёнными с США "профессионально и без шумихи"
Российская сторона готова обсуждать с США обмен осуждёнными гражданами, но без лишней шумихи. Об этом заявил в интервью "Российской газете" посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Важно, чтобы в ходе переговорного процесса учитывались интересы обеих сторон. При этом работа должна вестись в спокойном, профессиональном ключе и не сопровождаться шумихой в СМИ", — подчеркнул дипломат.
Антонов добавил, что для российской стороны важно обсуждать данную проблему "в рамках того канала, который был согласован президентами России и США".
"Уполномоченным структурам двух стран даны поручения найти решение вопроса", — сказал посол.
Королева гашиша: Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова
Ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.
Getty Images / Mark Wilson