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5 сентября, 15:43

Посол РФ призвал США отказаться от шумихи по теме обмена заключёнными

Посол РФ Антонов заявил о готовности обсуждать обмен заключёнными с США "профессионально и без шумихи"

Российская сторона готова обсуждать с США обмен осуждёнными гражданами, но без лишней шумихи. Об этом заявил в интервью "Российской газете" посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Важно, чтобы в ходе переговорного процесса учитывались интересы обеих сторон. При этом работа должна вестись в спокойном, профессиональном ключе и не сопровождаться шумихой в СМИ", — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что для российской стороны важно обсуждать данную проблему "в рамках того канала, который был согласован президентами России и США".

"Уполномоченным структурам двух стран даны поручения найти решение вопроса", — сказал посол.

Королева гашиша: Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова

Королева гашиша: Почему олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер претендует на обмен на Бута и Красикова

Ранее в МИД РФ подтвердили, что осуждённые в России американцы Пол Уилан и Бриттни Грайнер фигурируют в переговорах между Москвой и Вашингтоном по возможному обмену россиянина Виктора Бута. В то же время российская сторона неоднократно призывала американских партнёров не прибегать к "мегафонной" дипломатии и не выносить детали консультаций в публичное поле. Такую позицию в том числе озвучивали в Кремле.

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Getty Images / Mark Wilson

Алексей Берковиц

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