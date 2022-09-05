Врач назвала самые вредные и самые полезные соусы

Майонезные соусы являются самыми вредными для человека, однако наибольший ущерб организму наносят соусы сырный и "1000 островов". Об этом агентству Ura.ru заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова.

По её словам, сам майонез — очень жирный соус, содержащий большое количество соли, он калориен и задерживает жидкость. Эксперт отметила, что в пищу лучше употреблять любые другие добавки, но не те, которые созданы на основе этого продукта. Кроме того, Тихомирова рассказала, как сделать майонез малокалорийным.

"Берётся одна часть классического майонеза и две части воды, всё это взбивается промышленными миксерами и получается майонез, который будет иметь меньшую калорийность. Калорийность лёгкого майонеза в три раза меньше, чем классического. Если вам нравится майонезный вкус, то вы можете использовать лёгкий майонез, но всё дело в количестве", — отметила эксперт.

Врач также рассказала, какие соусы полезны для человека. К ним специалист отнесла хрен и горчицу, так как в таких продуктах содержится вещество капсаицин, которое улучшает капиллярное кровообращение и работу мозга.