Врач назвала самые вредные и самые полезные соусы
Диетолог Тихомирова: Соусы на основе майонеза являются самыми вредными для человека
Майонезные соусы являются самыми вредными для человека, однако наибольший ущерб организму наносят соусы сырный и "1000 островов". Об этом агентству Ura.ru заявила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова.
По её словам, сам майонез — очень жирный соус, содержащий большое количество соли, он калориен и задерживает жидкость. Эксперт отметила, что в пищу лучше употреблять любые другие добавки, но не те, которые созданы на основе этого продукта. Кроме того, Тихомирова рассказала, как сделать майонез малокалорийным.
"Берётся одна часть классического майонеза и две части воды, всё это взбивается промышленными миксерами и получается майонез, который будет иметь меньшую калорийность. Калорийность лёгкого майонеза в три раза меньше, чем классического. Если вам нравится майонезный вкус, то вы можете использовать лёгкий майонез, но всё дело в количестве", — отметила эксперт.
Врач также рассказала, какие соусы полезны для человека. К ним специалист отнесла хрен и горчицу, так как в таких продуктах содержится вещество капсаицин, которое улучшает капиллярное кровообращение и работу мозга.
Ранее гастроэнтеролог Вялов рассказал, что употребление энергетиков может привести к гастриту. Эксперт заметил, что принятие таких напитков на голодный желудок способствует выработке кислоты, разрушающей слизистую ЖКТ, что грозит воспалительными процессами, когда желудок "начинает сам себя разъедать".
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