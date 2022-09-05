В ЕС назвали ошибкой перевода сравнение Боррелем России с фашистским государством
Представитель ЕС Стано: Сравнение Боррелем РФ с фашистским государством — ошибка перевода
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода. Об этом заявил официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передаёт ТАСС.
"Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна: помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнёрами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС", — такой перевод слов Борреля дал его ассистент.
Стано подчеркнул, что эти слова являются ошибкой переводчика, а на самом деле глава евродипломатии говорил другое.
Ранее Боррель предрёк Евросоюзу серьёзные трудности из-за антироссийских санкций. По словам главы евродипломатии, Европа должна быть готова заплатить цену за свободу от российских энергоресурсов.
ТАСС / AP / Virginia Mayo