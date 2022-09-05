В ЕС назвали ошибкой перевода сравнение Боррелем России с фашистским государством

"Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и её фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна: помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнёрами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС", — такой перевод слов Борреля дал его ассистент.