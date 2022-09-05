ОПЕК+ подтвердила решение о сокращении нефтедобычи на сто тысяч баррелей в сутки
Россия и другие члены ОПЕК+ договорились сократить уровень добычи нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки, вернувшись таким образом к показателям августа. Об этом сообщается в понедельник на сайте ОПЕК по итогам заседания.
В коммюнике говорится, что в основу принятого решения лёг анализ фундаментальных показателей рынка нефти и общее для стран ОПЕК+ согласие в оценке перспектив его развития.
Прогноз о крахе европейской цивилизации из-за отказа от российских энергоресурсов начинает сбываться
А ранее главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джэнет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.