НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 15:19

ОПЕК+ подтвердила решение о сокращении нефтедобычи на сто тысяч баррелей в сутки

Россия и другие члены ОПЕК+ договорились сократить уровень добычи нефти в октябре на сто тысяч баррелей в сутки, вернувшись таким образом к показателям августа. Об этом сообщается в понедельник на сайте ОПЕК по итогам заседания.

В коммюнике говорится, что в основу принятого решения лёг анализ фундаментальных показателей рынка нефти и общее для стран ОПЕК+ согласие в оценке перспектив его развития.

Прогноз о крахе европейской цивилизации из-за отказа от российских энергоресурсов начинает сбываться

Прогноз о крахе европейской цивилизации из-за отказа от российских энергоресурсов начинает сбываться

А ранее главы минфинов стран "Большой семёрки" договорились ввести предельные цены на поставки российских энергоносителей. В связи с этим глава Минфина США Джэнет Йеллен выразила надежду на падение доходов России и уменьшение стоимости энергоносителей на глобальном рынке. А в ЕК пригрозили России последствиями в случае несоблюдения газовых контрактов.

Обложка ©

unsplash.com / Zbynek Burival

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров