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5 сентября, 15:12

Белорусский футболист Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

Форвард Илья Шкурин приостановил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

"Белорусский нападающий воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ПФК ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке", — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Перед этим польский "Ракув", за который Шкурин выступал с февраля 2022 года на правах аренды, разорвал соглашение с 23-летним футболистом.

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Также ЦСКА убрал из заявочного списка на матчи чемпионата России полузащитника Максима Мухина. В клубе назвали эту меру временной и технической.

После восьми туров ЦСКА занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 17 очков. Он уступает только петербургскому "Зениту", у которого 20 баллов.

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ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

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