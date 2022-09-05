Белорусский футболист Шкурин приостановил контракт с ЦСКА

Форвард Илья Шкурин приостановил контракт с московским ЦСКА. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

"Белорусский нападающий воспользовался поправкой ФИФА, позволяющей приостановить контракт с ПФК ЦСКА до 30 июня 2023 года в одностороннем порядке", — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Перед этим польский "Ракув", за который Шкурин выступал с февраля 2022 года на правах аренды, разорвал соглашение с 23-летним футболистом.

Также ЦСКА убрал из заявочного списка на матчи чемпионата России полузащитника Максима Мухина. В клубе назвали эту меру временной и технической.