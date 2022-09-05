Россиянам назвали идеальный вес в пожилом возрасте

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал индекс массы тела от 20 до 25 идеальным для пожилых женщин, а индекс до 27 — для пожилых мужчин. Для расчёта эксперт советует воспользоваться специальной формулой. Об этом он сообщил в разговоре с "Москвой 24".

"Вес в килограммах надо поделить на рост человека в квадрате, выраженный в метрах. Для женщин норма — где-то 20–25. Для мужчин чуть побольше — где-то 22–27. Желательно в этих параметрах и быть", — сказал он.

При этом если индекс меньше, чем положено, это может говорить о дистрофии и низком иммунитете, предупреждает Гинзбург. Однако лишний вес не менее опасен.



"Избыток массы тела связан с так называемым синдромом инсулинорезистентности, или метаболическим синдромом. Это изменение в крови, которое обеспечивает повышенную склонность к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У этих заболеваний довольно много осложнений", — заключил специалист.