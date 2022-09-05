НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 сентября, 15:12

Россиянам назвали идеальный вес в пожилом возрасте

Диетолог Гинзбург рассказал, как рассчитать идеальный вес в пожилом возрасте

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал индекс массы тела от 20 до 25 идеальным для пожилых женщин, а индекс до 27 — для пожилых мужчин. Для расчёта эксперт советует воспользоваться специальной формулой. Об этом он сообщил в разговоре с "Москвой 24".

"Вес в килограммах надо поделить на рост человека в квадрате, выраженный в метрах. Для женщин норма — где-то 20–25. Для мужчин чуть побольше — где-то 22–27. Желательно в этих параметрах и быть", — сказал он.

При этом если индекс меньше, чем положено, это может говорить о дистрофии и низком иммунитете, предупреждает Гинзбург. Однако лишний вес не менее опасен.

"Избыток массы тела связан с так называемым синдромом инсулинорезистентности, или метаболическим синдромом. Это изменение в крови, которое обеспечивает повышенную склонность к атеросклерозу, артериальной гипертонии, к сахарному диабету. У этих заболеваний довольно много осложнений", — заключил специалист.

Россиянам рассказали, как бороться с гипертонией без помощи лекарств

Россиянам рассказали, как бороться с гипертонией без помощи лекарств

Ранее Лайф писал, что в Минздраве объяснили, сколько раз в день стоит есть пожилым. При этом пенсионерам нужно принимать в пищу полноценный белок, который легко усваивается. Подходящими продуктами являются рыба, творог и мясо. Также в рационе должны присутствовать овощи и фрукты, отметил специалист.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров