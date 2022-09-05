Россия и Таиланд ведут переговоры по возобновлению прямого авиасообщения

Стоит отметить, что прямое авиасообщение между странами было остановлено из-за пандемии коронавируса. Сейчас попасть в Таиланд россияне могут только через другие страны. В сообщении МИД РФ также уточняется, что турпоток между государствами значительно упал. К примеру, если в 2019 году речь шла о почти полутора миллионах туристов, то в 2021 году этот показатель упал до 117,5 тысячи.