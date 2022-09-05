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5 сентября, 15:02

Россия и Таиланд ведут переговоры по возобновлению прямого авиасообщения

В МИД РФ сообщили о проработке вопроса по возобновлению авиасообщения с Таиландом

Власти России и Таиланда изучают вопрос возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" в число препаратов, иммунизация которыми даёт возможность въезда на территорию без прохождения карантина", — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что прямое авиасообщение между странами было остановлено из-за пандемии коронавируса. Сейчас попасть в Таиланд россияне могут только через другие страны. В сообщении МИД РФ также уточняется, что турпоток между государствами значительно упал. К примеру, если в 2019 году речь шла о почти полутора миллионах туристов, то в 2021 году этот показатель упал до 117,5 тысячи.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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