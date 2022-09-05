Врач объяснила, чем опасна борода

Борода может быть переносчиком бактерий и вирусов. Об этом в беседе с Ura.ru заявила дерматолог, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

"Борода природой была придумана для того, чтобы защитить кожу охотников, рыболовов от внешнего воздействия, но тогда была совершенно другая экология. Сейчас это некоторая сетка, ловящая на себя различные бактерии и вирусы, — на ней оседает не только грязь, но и частицы пластика, тяжёлых металлов, которые могут вызвать дополнительную аллергизацию организма, принести инфекцию", — сказала она.

Эксперт отметила, что с точки зрения гигиены борода противопоказана мужчинам. Однако волосяной покров на нижней части лица рекомендован представителям сильного пола с чувствительной кожей, в том числе тем, у кого бритьё вызывает раздражение, подчеркнула Галлямова.