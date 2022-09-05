На Урале опекуны судятся за маленькую Любу с внезапно объявившимся биологическим отцом

Трёхлетняя девочка из Екатеринбурга рискует второй раз лишиться семьи. Люба была с рождения никому не нужна, но потом в её жизни появились любящие опекуны — Наталья Шалина и её супруг. Подробности душераздирающей истории сообщает телеграм-канал "Изнанка. Женщины".

Наталья намерена бороться за то, чтобы девочка осталась с ней. Видео © Telegram / "Изнанка. Женщины"

Родная мать бросила Любу, когда ей было всего два месяца. Малышка оказалась на руках у судимого отца-мигранта, который жил в съёмной комнате и перебивался случайными заработками. Полицейские заметили девочку на улице в грязной изорванной одежде и отправили её в больницу. Там на малышку обратила внимание Наталья, которая вместе с мужем взяла опеку над ней. Однако вскоре объявилась новая жена биологического отца Любы, и они подали в суд иск с требованием вернуть ребёнка.

"На суде на первом заседании его (биологического отца Любы. — Прим. Лайфа) не было. Был юрист и сожительница. Здесь очень сложная ситуация с нашими законами, с мигрантами чаще проходит по-другому: детей [у опекунов] забирают. Нисколько они не думают о психике ребёнка в этот момент, это опять его предают. Мы будем бороться за Любу до конца, это сто процентов", — рассказала Наталья.