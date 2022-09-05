Осуждённый на 22 года Сафронов может рассчитывать на УДО после 14 лет заключения

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, приговорённый к 22 годам колонии за госизмену, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 14 лет. Об этом заявили в органах юстиции.

По словам собеседника ТАСС, Сафронову засчитали в срок два года, которые он провёл в СИЗО. Но чтобы рассчитывать на УДО, журналисту нужно отбыть не менее двух третей срока, ведь его преступление особо тяжкое.

"Таким образом, на условно-досрочное освобождение он может рассчитывать примерно через 14 лет", — указал собеседник агентства.