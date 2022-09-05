Осуждённый на 22 года Сафронов может рассчитывать на УДО после 14 лет заключения
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, приговорённый к 22 годам колонии за госизмену, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение через 14 лет. Об этом заявили в органах юстиции.
По словам собеседника ТАСС, Сафронову засчитали в срок два года, которые он провёл в СИЗО. Но чтобы рассчитывать на УДО, журналисту нужно отбыть не менее двух третей срока, ведь его преступление особо тяжкое.
"Таким образом, на условно-досрочное освобождение он может рассчитывать примерно через 14 лет", — указал собеседник агентства.
Ранее Лайф рассказывал, что Сафронов отказался признать вину в госизмене ради снижения срока до 12 лет вместо 24. По словам адвоката Евгения Смирнова, с таким предложением к нему обратилась прокуратура.
Напомним, что Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. В ноябре 2021-го стало известно, что следователи завершили расследование дела. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии.
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Пресс-служба Мосгорсуда