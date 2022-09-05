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5 сентября, 13:14

Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение вынес Мосгорсуд в понедельник. Этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Как ранее пояснили в Кремле, это обусловлено сутью обвинений. Сафронов вину не признал и в своем последнем слове заявил, что дело в отношении него связано с его журналистской деятельностью.

"Назначить Сафронову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тысяч рублей", — огласил приговор судья.

Сафронов отказался признать вину в госизмене ради снижения срока до 12 лет вместо 24

Сафронов отказался признать вину в госизмене ради снижения срока до 12 лет вместо 24

Напомним, что Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии. Генпрокуратура России просила суд приговорить Ивана Сафронова к 24 годам.

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Агентство "Москва" / Пресс-служба Мосгорсуда

Марина Калегина

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