Мосгорсуд приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима

Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Такое решение вынес Мосгорсуд в понедельник. Этот приговор стал самым суровым в практике российских судов по этой статье за последние годы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Как ранее пояснили в Кремле, это обусловлено сутью обвинений. Сафронов вину не признал и в своем последнем слове заявил, что дело в отношении него связано с его журналистской деятельностью.