В Минздраве рассказали, кто чаще всего страдает от постковидного синдрома
Инфекционист Минздрава: У женщин постковидный синдром встречается чаще, чем у мужчин
У женщин постковидный синдром встречается чаще, чем у мужчин. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Больший риск тяжёлого течения острого CoViD-19 мы наблюдаем у мужчин, а вот постковидный синдром чаще всё-таки наблюдается у женщин", — рассказал он, выступая на IX Национальном конгрессе с международным участием "Сахарный диабет и ожирение — неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века".
Чуланов также отметил, что постковидный синдром склонен развиться у пациентов с хроническими болезнями лёгких и сердечно-сосудистой системы, а также у диабетиков. Кроме того, в группу риска входят люди старше 50 лет и граждане с избыточной массой тела.
Как сообщал Лайф, ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что с начала пандемии коронавируса летальность от болезни снизилась примерно в 15 раз. Сейчас этот показатель находится на уровне 0,33%.
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