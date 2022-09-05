В Минздраве рассказали, кто чаще всего страдает от постковидного синдрома

У женщин постковидный синдром встречается чаще, чем у мужчин. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Больший риск тяжёлого течения острого CoViD-19 мы наблюдаем у мужчин, а вот постковидный синдром чаще всё-таки наблюдается у женщин", — рассказал он, выступая на IX Национальном конгрессе с международным участием "Сахарный диабет и ожирение — неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века".

Чуланов также отметил, что постковидный синдром склонен развиться у пациентов с хроническими болезнями лёгких и сердечно-сосудистой системы, а также у диабетиков. Кроме того, в группу риска входят люди старше 50 лет и граждане с избыточной массой тела.