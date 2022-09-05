Названы самые распространённые среди школьников "осенние" инфекции

Стали известны инфекции, которыми чаще всего болеют школьники осенью. К ним относятся коронавирус, грипп, гепатит А и менингококковая инфекция. Об этом в беседе с kp.ru рассказала глава отделения семейной вакцинации НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ Наталья Ткаченко.

"В первый месяц после начала школьных занятий значительно возрастает заболеваемость как сезонными респираторными, так и кишечными инфекциями. И это неудивительно: во время летних каникул дети путешествовали вместе с родителями, могли посещать эпидемиологически неблагополучные регионы", — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что лучшим способом борьбы с вирусами является вакцинация. Специалист добавила, что в ряде случаев прививка помогает и после контакта с заражённым. Так, при взаимодействии с больным ветряной оспой есть ещё три дня, чтобы пройти вакцинацию, отметила Ткаченко.

Кроме того, эксперт рассказала, от каких инфекций должны быть защищены школьники. Так, с шести лет ребёнку необходима повторная прививка против кори, краснухи и эпидемического паротита. А в семь лет детям нужна вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка.