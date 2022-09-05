В Госдуме предложили штрафовать иноагентов за вмешательство в выборы

Думская комиссия в преддверии предстоящих сентябрьских выборов подготовила законопроект об административной ответственности для иноагентов за нарушение избирательных законов. Об этом рассказал глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

По его словам, документ предусматривает штраф за осуществление иноагентом "деятельности, способствующей либо препятствующей выдвижению и избранию на выборах зарегистрированных кандидатов, а также достижению определённого результата на выборах и референдуме". Штраф для нарушителей предлагается установить в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей для физлиц, до 500 тысяч рублей — для должностных лиц и до одного миллиона рублей для юрлиц.

Нововведение предлагается внести в статью 19.34 КоАП, документ был поддержан сегодня на заседании комиссии Думы.